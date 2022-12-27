Bölgesel Amatör Lig: Develigücü: 0 - Suvermez Kapadokyaspor: 1

Bölgesel Amatör Lig (BAL ) 6.
Grup ekiplerinden Develigücü, ligin 13. haftasında Suvermez Kapadokyaspor'u konuk etti. Develi İlçe Stadı'nda oynanan zorlu maçta kazanan 1-0'lık sonuçla konuk ekip Suvermez Kapadokyaspor oldu.
Stat: Develi İlçe Stadı
Hakemler: Hasan Rıza Akol, Onur Özkan, Neclan Çiçek
Develigücü: Batuhan Bulur, (Mustafa Aslan dk.62), Melihşah Aslan, İlker Uçar, Mehmet Sait Ulucan, Turgay Aydoğan, Hakan Çıtak, (Alper Özköksal dk.78), Muhammed Kaya, (Özgür Meriç Gayretli dk.46), Resul Ekrem Turhan, Oğuzhan Coşkun, (Selim Başev dk.70), Mehmet Şahin, Burak Gezer
Suvermez Kapadokyaspor: Burak Mazak, Yusuf Kaplan, Mustafa Yüksektepe, (Ufuk Kadıoğlu dk.83), Muhammed Avvuran, Hakan Başaran, (Halil Can Durmuş dk.90), Mehmet İncesu, (Mehmet Becerir dk.46), Metin Polat, İsmail Salman, Onur Nejdet Duman, Savaş Doğan, (Batuhan Necioğlu dk.90), Taha Ahmet Balsu, ( Özgür Dükme dk.76)
Gol: İsmail Salman dk.3 (Suvermez Kapadokyaspor)
Sarı Kartlar: Mehmet Sait Ulucan, Burak Gezer, Hakan Çıtak (Develigücü), Mehmet İncesu, Hakan Başaran, Taha Ahmet Balsu (Suvermez Kapadokyaspor)