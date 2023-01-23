Bölgesel Amatör Lig: Hacılar Erciyesspor: 1- Erfa Çayıralan Esnafspor: 2

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6.
Grup ekiplerinden Hacılar Erciyesspor, hafta sonu evinde hazırlık maçında Yozgat ekiplerinden Erfa Çayıralan Esnafspor ile karşı karşıya geldi. Hacılar Fevzi Mercan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 2-1'lık sonuçla Erfa Çayıralan Esnafspor kazandı.
Stat: Hacılar Fevzi Mercan Stadı
Hakem: İbrahim Yükseksöylemez
Hacılar Erciyesspor: Osman Kuş, (Fazlı Güner dk.46), Hüseyin Öz, İsmail Odabaşı, (Ömer Faruk dk.58), Yunus Öztürk, (Ömer Can Korkmaz dk.27), Yusuf Karaboğa, Tolgahan Alan, (Ali Avcı dk.46), Yasin Özalp, (Süleyman Yasa dk.65), Mustafa İlkay Kartal, (Eray dk.52 ), Mehmet Tatlı, Bora Barlas, (Dursun Erdem dk.65), Samet Kaan Karaca, (Emre Özden dk.58)
Erfa Çayıralan Esnfaspor: Semih Bahar- Çağlar Can Erdemci, Kadir Aygül, (Ali Yılmaz dk.46), Bilal Çavuş, Oktay Koçak, Mehmet Gençoğlu, (Turan Derecik dk.46), Muhammet Ali Çalışır, (Şahin dk.58), Can Ölçer, (Okan dk.46), Resul Yıldırım, (Hael El Badri dk.46), Erkan Polat, (Halil Akkaya dk.54), Beytullah Özcan, (Uğur Canpolat dk.46)
Goller: Dursun Erdem dk.77 (Hacılar Erciyesspor), Can Ölçer dk.48 (penaltı), Hael El Badri dk.83 (penaltı) (Erfa Çayıralan Esnafspor)