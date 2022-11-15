İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bölgesel Amatör Lig: Hacılar Erciyesspor: 1 - Suvermez Kapadokyaspor: 1

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6.

Grup'ta mücadele eden Hacılar Erciyesspor, sahasında Suvermez Kapadokyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertlilerin golünü Bora Barlas attı.


Stat: Hacılar Fevzi Mercan Stadı


Hakemler: Yunus Emre Bulut, İlknur Ülkr, Abdullah İleri


Hacılar Erciyesspor: Osman Kuş, Tolga Yıldız, Mehmet Tatlı, Yunus Öztürk, İsmail Odabaşı, Muhammet Yasin Turgutalp, Ali Avcı, Resul Özgen, Tolgahan Alan (Dk.46 Yusuf Karaboğa), İlkay Kartal (Dk.14 Bora Barlas) (Dk.68 Emre Özden) Süleyman Yasa (Dk.46 Samet Kaan Karaca)


Suvermez Kapadokyaspor: Burak Mazak, Yusuf Kaplan, Onur Duman, Hasan Kaya, Salih Tunar, Hakan Başaran, Mustafa Yüksektepe (Dk.75 Batuhan Necioğlu), Mehmet İncesu, Hakan Başaran (Dk.70 Halil Can Durmuş), İsmail Salman (Dk.69 Mehmet Becerir), Savaş Doğan, Özgür Dükme


Goller: Bora Barlas dk.63 (Hacılar Erciyesspor), Savaş Doğan dk.78 (Suvermez Kapadokyaspor)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.