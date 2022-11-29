Bölgesel Amatör Lig: Hacılar Erciyesspor: 1 - Yozgat 1959 FK: 0

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6.
Grup 9. hafta maçında Hacılar Erciyesspor ile Yozgat 1959 Futbol Kulübü karşılaştı. Sarı lacivertliler, kaptan Mehmet Tatlı'nın golü ile 1-0 kazandı.
Stat: Hacılar Fevzi Mercan
Hakemler: turan Beyke, Necmi Akıncı, Emrah Polat
Hacılar Erciyesspor: Osman Kuş, Hüseyin Öz, Yunus Öztürk, İsmail Odabaşı, Yusuf Karaboğa, Yasin Turgutalp, Tolgahan Alan (Dk.76 Ali Avcı), Resul Özgen (Dk.90 Burak Türkmen), Mehmet Tatlı (Dk.90 Eray Tokat) Samet Kaan Karaca (Dk.90 Faruk Demir), Süleyman Yasa (Dk.83 Emre Özden)
Yozgatspor 1959 FK: Ayhan Kurt, Anıl Merthan Kurt (Dk.75 Bekir Can Uğur), Emre Yurtlu, Kürşat Ülük, Emirhan Ünal (Dk.56 Doğukan Özkurt), Turgay Akman, Çağrı Karabey, Celal ipek (Dk.46 Sercan Tanırgan), Mert Canpolat (Dk.46 Ebubekir Taşkıngül), Levent Kaya (Dk.46 Bora Bayraktar), Yunus Nas
Gol: Mehmet Tatlı Dk.59 (Hacılar Erciyesspor)