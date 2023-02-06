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Bölgesel Amatör Lig: Hacılar Erciyesspor:0 - Yozgat Bozokspor: 1

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6.

Grup 15. hafta maçında Hacılar Erciyesspor ile Yozgat Bozokspor karşılaştı. Atatürk Spor Kompleksi yan sahada oynanan karşılaşmayı Yozgat Bozokspor 1-0 kazandı.


Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha


Hakemler: Cihad Sizer, Alp Yasin Osma, Emre Şenalp


Hacılar Erciyesspor: Osman Kuş, Hüseyin Öz, Yunus Öztürk, İsmail Odabaşı, Yusuf Karaboğa, Tolgahan Alan (Dk.68 Süleyman Yasa), Mehmet Tatlı, İlkay Kartal, Samet Kaan Karaca, Emre Özden (Dk,66 Dursun Erdem Yıldız)


Yozgat Bozokspor: Burak Kapan, İsmail Çetin, Devrim Aksungur, Rıfat Merzifonluoğlu, Tayfun Senemli (Dk.83 Abdulkadir Yıldırım), Soner Ergençay, Sergen Çelik (Dk.52 Osman Çağlar), Mert Gün (Dk.83 Enes Erol), Barış Turan (Dk.52 Cihan Ak), Mert Tolun (Dk.70 Azat Mamuk), Cemal Deliktaş


Gol: Rıfat Merzifonluoğlu Dk.55 (Yozgat Bozokspor)

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