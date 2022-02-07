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Bölgesel Amatör Lig maçı

Bölgesel Amatör Lig 3.

Bölge 3. Grup'ta mücadele veren Talasgücü Belediyespor ile Abdulvahabigazispor karşılaştı. Ligin ikinci yarısının ilk maçında Talasgücü Belediyespor rakibini 13-0 mağlup ederek 3 puanı aldı.



Stat: Kadir Has Yan Saha


Hakemler: Turhan Beyke, Murat Çam, Emre Kankılıç


Talasgücü Belediyespor: Ahmet Özden, Yusuf Kılıç (Dk.75 Osman Can Çötür), Ahmet Aydın (Dk.46 İbrahim Şahinkaya), Doğukan Çevik, Tayfun Yanar (Dk.46 Uğurcan Gülay), Canberk Soykuvvet, Muzaffer İlhan, Emrah Turan (Dk.46 Muhammed Sak), Ramazan Taş, Adem Hakan Ali Denizer, Gökalp Kahya (Dk.65 Berkay Yılmaz)


Abdulvahabigazispor: Mehmet Alper Eşki, Buğrahan Dursun, Burak Gülle, Mert Can Gökkut, Gazi Hasgül, Alper Karagöz, Ahmet Ağbal, Hikmet Saygılı, Samed Bayiskit (Dk.46 Okan Kırcalı), Ferhat Yıldız, Abdulbaki Kaya (Dk.75 Samet Kanak)


Goller: Emrah Turan (Dk.10), Adem Hakan Ali Denizer (Dk. 12, 29, 65 ve 75), Tayfun Yanar (Dk.19), Gökalp Kahya (Dk. 22, 34 ve 49), Muhammed Sak (Dk.57), Ramazan Taş (Dk.66 ve 77), Osman Can Çötür (Dk.72) (Talasgücü Belediyespor)

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