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Bölgesel Amatör Lig: Niğde Belediyespor: 0 - Talasgücü Belediyespor: 1

Bölgesel Amatör Lig 6.

Grup'ta oynanan 9. hafta maçında Talasgücü Belediyespor deplasmanda Niğde Belediyespor maçını 1-0 mağlup etti.



Stat: Niğde Bor 100.Yıl


Hakemler: Osman Köksaldı, Gökhan Apaydın, Abdulkadir İleri


Niğde Belediyespor: Cafer Öğütçü, Savaş Aday, Ahmet Yalçın Özgür, Olcan Çiçen, Abdullah Karadağ (Dk.46 İbrahim Bolat), Abdullah Ekmekçi, Muhammed Güngör, Muhammed Polat, Hamza Tekin, İbrahim Topçuoğlu (Dk.61 Furkan İzin), Efkan Kargoğlu


Talasgücü Belediyespor: Umut Mete, Emincan Konuk, Kadir Doğukan, Ömer Çoban, Ahmet Şahbaz, Ramazan Taş, Erkan Kapar, Ercan Çifci, Bahtiyar Dolma, Muhammed Emir Yıldırım (Dk.79 Mehmet Seçme), Akın Arıcan (Dk.64 Canberk Soykuvvet)


Gol: Bahtiyar Dolma Dk.8 (Talasgücü Belediyespor)

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