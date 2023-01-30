Bölgesel Amatör Lig: Osmancık Belediyespor: 0 - Hacılar Erciyesspor: 1

Bölgesel Amatör Lig 6.
Grup'ta Hacılar Erciyesspor, ligin 14. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Osmancık Belediyespor'u Yusuf Karaboğa'nın attığı golle 1-0 mağlup etti.
Stat: Osmancık İlçe
Hakemler: Onur Aydoğan, İlknur Ülker, Abdulkadir İleri
Osmancık Belediyespor: Süleyman Çağrı Kabasakal, Berk Alacabağ, Mücahit Çoban, Emre Biçer (Ömer Atak dk. 60), Yunus Emre Erdem (Hüseyin Can Sözüdoğru dk. 73), Serkan Doğan, Eray Topçuoğlu (Murat Şamil Kurt dk. 60), Hakan Bahran (Ahmet Onur Yılmaz dk. 46), Emirhan Özmet (Mert Aktaş dk. 73), İbrahim Enes Hoş, Alper Özköksal
Hacılar Erciyesspor: Osman Kuş, Muhammed Yasin Turgutalp, Yusuf Karaboğa, Tolgahan Alan, İsmail Odabaşı, Hüseyin Öz, Mehmet Tatlı (Dursun Erdem Yıldız dk. 83), Mustafa İlkay Kartal (Ali Avcı dk.46), Yunus Öztürk, Bora Barlas (Süleyman Yasa dk. 83), Samet Kaan Karaca (Emre Özden dk.79)
Gol: Yusuf Karaboğa (dk. 38) (Hacılar Erciyesspor)
Kırmızı Kart: Süleyman Çağrı Kabasakal (dk. 90+5) (Osmancık Belediyespor)