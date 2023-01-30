İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bölgesel Amatör Lig: Osmancık Belediyespor: 0 - Hacılar Erciyesspor: 1

Bölgesel Amatör Lig 6.

Grup'ta Hacılar Erciyesspor, ligin 14. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Osmancık Belediyespor'u Yusuf Karaboğa'nın attığı golle 1-0 mağlup etti.



Stat: Osmancık İlçe


Hakemler: Onur Aydoğan, İlknur Ülker, Abdulkadir İleri


Osmancık Belediyespor: Süleyman Çağrı Kabasakal, Berk Alacabağ, Mücahit Çoban, Emre Biçer (Ömer Atak dk. 60), Yunus Emre Erdem (Hüseyin Can Sözüdoğru dk. 73), Serkan Doğan, Eray Topçuoğlu (Murat Şamil Kurt dk. 60), Hakan Bahran (Ahmet Onur Yılmaz dk. 46), Emirhan Özmet (Mert Aktaş dk. 73), İbrahim Enes Hoş, Alper Özköksal


Hacılar Erciyesspor: Osman Kuş, Muhammed Yasin Turgutalp, Yusuf Karaboğa, Tolgahan Alan, İsmail Odabaşı, Hüseyin Öz, Mehmet Tatlı (Dursun Erdem Yıldız dk. 83), Mustafa İlkay Kartal (Ali Avcı dk.46), Yunus Öztürk, Bora Barlas (Süleyman Yasa dk. 83), Samet Kaan Karaca (Emre Özden dk.79)


Gol: Yusuf Karaboğa (dk. 38) (Hacılar Erciyesspor)


Kırmızı Kart: Süleyman Çağrı Kabasakal (dk. 90+5) (Osmancık Belediyespor)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.