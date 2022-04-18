Bölgesel Amatör Lig Play-Off: Amasyaspor 1968 FK: 3 - Bartınspor: 0

Bölgesel Amatör Lig 5.
Bölge Play-Off ilk maçında Amasyaspor 1968 FK ile Bartınspor Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Amasyaspor 1968 FK, rakibini 3-0 mağlup ederek Play-Off'lara galibiyetle başladı.
Stat: Kadir Has Stadyumu
Hakemler: Ramazan Haymana, Ali Etlikçi, Ahmet Ulu
Amasyaspor 1968 FK: Ümit Kurt, Yasin Berkay Yalçın, (Hüseyin Yükünç dk.90), Kadir Doğukan, Artun Kütükçü, Emre Batı, Kadir Samet Eser, Burhanettin Sever, Emin Akyıldız, (Kadir Baylan dk.90), Muhammet Sak, (Emin Soğuk dk.66), Tugay Tiryaki, Safa Turan, (Osman Akyol dk.87)
Bartınspor: Ahmet Arat, Mahsun Kara, Aykut Karaman, Serkan Küçük, Samet Göker, Sefa Aktepe, (Muhammet Demir dk.54), Serdal Öz, Furkan Birdal, (Batuhan Özduran dk.90), Berkay Yüksel, İbrahim Utku İnce, Hasan Cankurt, (İrfan Batuhan Yılmaz dk.83)
Goller: Turgay Tiryaki dk.36, Emin Akyıldız dk.51 ve 86 (Amasyaspor 1968 FK)
Sarı Kartlar: Muhammet Sak (Amasyaspor 1968 FK), Berkay Yüksel (Bartınspor)