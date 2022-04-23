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Bölgesel Amatör Lig Play-Off

Talasgücü Belediyespor, Mersin’de oynadığı Türkiye 3.

Talasgücü Belediyespor, Mersin'de oynadığı Türkiye 3. Ligine yükselme Play-Off maçında Gaziantep Ankasspor'a 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Gaziantep Ankasspor 4 puana erişti ve Arguvan Belediyespor ile seri penaltı atışları yaptı.


Stat: Mersin Arena


Hakemler: Erhan Kutlu, Mehmet Şengül, Mehmet Yılmaz Çalışır


Gaziantep Ankasspor: Asil Kaan Güler, Recep Coşkun (Abdullah Halman Dk.68) İsmail Türkaslan, Ömer Çoban Oğuzhan Barkın, Özcan Polat (Ümit Kocabaş Dk.80) Tolga Kılıç, Hayri Kıçıkoğlu, Samet Katanalp (Savaş Doğan Dk.31), Fırat Man, Muhammet Can Öztürk (Mehmet Ali Bakar Dk.80)


Talasgücü Belediyespor: Umut Mete, Gökhan Öz, Uğurcan Gülay, Doğukan Çevik, Ahmet Aydın, Canberk Soykuvvet (Osman Buğra Uysal Dk.68), Muzaffer İlhan, Emrah Turan (Erol Toksoy Dk.59), Adem Hakan Denizer, Ramazan Taş (Mustafa İlkay Kartal Dk.68), Gökalp Kahya


Goller: Muhammet Can Öztürk (Dk.35 ve 64), Abdullah Halman (Dk.74 pen) (Gaziantep Ankasspor) Adem Hakan Denizer (Dk.32) (Talasgücü Belediyespor)

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