Bölgesel Amatör Lig Play Off maçı

Bölgesel Amatör Lig Play Off maçında Siverek Belediyespor ile Viranhşehir Belediyespor karşılaştı.
Kazanan taraf 2-0 ile Viranşehir Belediyespor oldu.
Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha
Hakemler: Gürcan Hasova, Hüseyin Can, Mustafa Tosun
Siverek Belediyespor: Gökhan Yenigün, Serdar Şahin, İbrahim Yıldırım, Tolunay Son, Şirin Gümüş, Yusuf Akın, Demhat Kaymaz (Yusuf Erden Dk.56), Hakan Başaran (Aras Dk.80), Berat Demir, Mahsuni Boztepe, Ömer Erel (Eyüp Ataş Dk. 80)
Viranşehir Belediyespor: Emrah Tuncel, Abdullah Kurtboğan, Erhan Gözeltik, Halil Gedik, Burkay Ahmet Yazıcı (Mehmet Şimdi Dk. 46), Abdurrahman Üce (Orhan Pala Dk.6), Faruk Çiçek, Tugay Komşu (Gökhan Kızıltaş Dk.46), Muhammet Akdeniz, Murat Güneş (Nihat Kaynar Dk.71), Recep Çoban (Yusuf Dk.88)
Goller: Recep Çoban (Dk.84), Muhammet Akdeniz (Dk.90+2 pen) (Viranşehir Belediyespor)