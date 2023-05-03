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Bölgesel Amatör Lig Play-Off: Siverek Belediyespor: 3 - 12 Bingölspor: 1

Bölgesel Amatör Lig Play-Off karşılaşmasında Siverek Belediyespor ile 12 Bingölspor karşı karşıya geldi.

Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Sahada oynanan ve normal süresi 1-1 tamamlanan karşılaşmada Siverek Belediyespor rakibi 12 Bingölspor'u uzatmalarda bulduğu goller ile 3-1 mağlup etmeyi başardı. Tur atlayan Siverek Belediyespor yarın Arapgirspor ile karşı karşıya gelecek.


Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha


Hakemler: Ramazan Haymana, Ali Etlikçi, Turan Çelik


Siverek Belediyespor: Gökhan Yenigün, Süleyman Can, (Eyüp Ataş dk.72), Mehmet Şirin Gümüş, Tolunay Son, İbrahim Yıldırım, Serdar Şahin, Abdullah Berat Demir, Mahsuni Boztepe, (Yusuf Akın dk.108), Demhat Kaymaz, Yusuf Erdem, (Ferhat Aras dk.90+4),Ömer Erel, (Hakan Başaran dk.57)


12 Bingölspor: Ümit Kurt, Fatih Yalnız, (İmdat Kılıç dk.81), Muhammed Altunbay, (Ferhat Taş dk.57), Serhat Tarhan, Veysel Kılıç, Semih Ekmen, Emrah Gülen, Halil İbrahim Bozkurt, Vedat Taşdemir, Cem Şahinkaya, (Muhammed Olcay Uslu dk.104), Yasin Yılmaz, (Buğra Tayfur dk.104)


Goller: Hakan Başaran dk.66, Mahsuni Boztepe dk.98, Demhat Kaymaz dk.116 (Siverek Belediyespor), Serhat Tarhan dk.16 (12 Bingölspor)


Kırmızı Kart: Halil İbrahim Bozkurt dk.120+3 (12 Bingölspor)

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