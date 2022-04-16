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Bölgesel Amatör Lig Play-Off: Talasgücü'nün maç programı belli oldu

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor’un Türkiye 3.

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor'un Türkiye 3. Ligi'ne yükselme Play-Off maç programı belli oldu. Sarı lacivertliler, ilk maçını 20 Nisan Çarşamba günü oynayacak.


Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grubu lider olarak tamamlayan Talasgücü Belediyespor'un Play-Off maç programı belli oldu. Sarı lacivertliler, Mersin'de oynanacak maçlarda Malatya ekibi Arguvan Belediyespor ve Gaziantep ekibi Ankasspor ile karşılaşacak.


18-20-22 Nisan tarihlerinde oynanacak maçlarda Talasgücü Belediyespor, ilk günü BAY olarak geçecek. İlk maçını Arguvan Belediyespor ile oynayacak Sarı Lacivertliler, Cuma günü de Ankasspor ile karşılaşacak. Talasgücü Belediyespor, tek devreli lig usulüne göre oynanacak maçlar sonrasında rakiplerinden daha çok puan toplamayı başarırsa Türkiye 3. Ligi'ne yükselecek.


Mersin'de oynanacak Play-Off mçlarının programı şöyle:


18 Nisan Pazartesi


Arguvan Belediyespor-Ankasspor


Talasgücü BAY


20 Nisan Çarşamba


Talasgücü Belediyespor-Arguvan Belediyespor


Ankasspor BAY


22 Nisan Cuma


Ankasspor-Talasgücü Belediyespor


Arguvan Belediyespor BAY

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