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Bölgesel Amatör Lig: Talasgücü Belediyespor: 0 - Sincan Belediyespor: 0

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6.

Grup'ta mücadele veren Talasgücü Belediyespor ile Sincan Belediyespor karşı karşıya geldi. Ligin 10. hafta maçı golsüz sona erdi.


Stat: ASK Yan Saha


Hakemler: Sadık Demirtaş, Ali Rıza Kuzucu, Burak Turunç


Talasgücü Belediyespor: Umut Mete, Emircan Konuk, Ömer Çoban, Ahmet Şahbaz, Kadir Doğukan, Canberk Soykuvvet (Dk.83 Arda Saltan), Ercan Çiftci, Bahtiyar Dolma (Dk.69 Osman Buğra), Ramazan Taş, Mehmet Seçme (Dk.71 Muhammed Emir Yıldırım), Oğuz Saltabaş (Dk.74 Akın Arıcan)


Sincan Belediyespor: Emrah Kızıl, Hamza Uzman, Bahadır Can, Gökhan şahin, Batuhan Kazan, Oğuzcan Genç, Ercüment Balıkçı (Dk.90+2 Erenyiğit Yılmaz), Özcan Gençoğlu, Barış Küçük, Furkan Taş (Dk.68 Furkan Çelikbacak), Eşref Keçeci (Dk.79 Vedat Aydın)

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