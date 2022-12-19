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Bölgesel Amatör Lig: Talasgücü Belediyespor: 3 - Osmancık Belediyespor: 2

Bölgesel Amatör Lig 6.

Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, sahasında Osmancık Belediyespor ile karşılaştı. Sarı Lacivertliler 5 golün atıldığı maçı 3-2 kazandı.



Stat: ASK Yan Saha


Hakemler: Asen Albayrak, Elif Yalçın, Burak Toprak


Talasgücü Belediyespor: Umut Mete, Emincan Konuk, Ömer Çoban, Ahmet Şahbaz, İbrahim Şahinkaya (Dk.46 Kadir Doğukan), Emir Yıldırım (Dk.46 Ercan Çifci), Canberk Soykuvvet, Osman Buğra Uysal (Dk.68 Erkan Kapar), Bahtiyar Dolma (Dk.62 Oğuz Saltabaş), Ramazan Taş (Dk.18 Mehmet Seçme), Akın Arıcan


Osmancık Belediyespor: Çağrı Kabasakal, Emre Erdem, İsmail Savaş (Dk.67 Ali Çermeli), Emre Biçer, Hüseyin Erol, Berk Alacabağ, Serkan Doğan, Eray Topçuoğlu (Dk.90+5 Mert Aktaş), Emirhan Özmet (Dk.67 Hüseyin Can), İbrahim Enes Hoş (Dk.83 Cemal Özgünsu), Ertuğrul Yalman


Goller: Ahmet Şahbaz Dk.65, Akın Arıcan Dk.78 (penaltıdan), Ercan Çifci Dk.90+8 (Talasgücü Belediylespor) Eray Topçuoğlu Dk.53, İbrahim Enes Hoş Dk.68 (Osmancık Belediyespor)


Kırmızı Kart: Ömer Çoban Dk.53 (Talasgücü Belediyespor)

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