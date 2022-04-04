Bölgesel Amatör Lig: Talasgücü Belediyespor: 5 - Ürgüpspor: 0

Bölge 3. Grup'ta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, ligin 17. haftasında sahasında Ürgüpspor'u konuk etti. Rakibini her iki yarıda attığı goller ile 5-0 mağlup eden sarı lacivertliler sezonu lider olarak bitirmeyi garantiledi.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha

Hakemler: Tuğba Üçüncü, Volkan Altuntaş, Demirhan Emir

Talasgücü Belediyespor: Ahmet Özden, Doğukan Çevik, Tayfun Yanar, Osman Buğra Uysal, Adem Hakan Ali, Canberk Soykuvvet (Dk.80 Uğurcan Gülay), Muhammet Özdemir (Dk.80 Eren Toksoy), Gökalp Kahya (Dk.71 Mustafa İlkay Kartal), Ahmet Aydın, Emrah Turan, Yusuf Kılıç (Dk.71 Gökhan Öz)

Ürgüpspor: Ertuğrul Kazan, Rahmi Özdemir, Yakup Er, Mustafa Koçak, Fatih Kama, Eray Akyol, Süleyman Sevinç (Dk.65 Barış Berk), Çağrı Karabey (Dk.85 Burak Murat), Mehmet Becerir (Dk.87 Mustafa Eryılmaz), Ekrem Solak (Dk.65 İsmail Batuhan), Anıl Bircan

Goller: Muhammet Özdemir dk.20 ve 56, Gökalp Kahya dk.50, Emrah Turan dk.62, Adem Hakan Ali Denizer dk.67 (Talasgücü Belediyespor)