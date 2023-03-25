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Bölgesel Amatör Lig'de 21.hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 21.

hafta müsabakaları yarın oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, müsabakaların saat 15:00'te başlamasına karar verirken, maçları yönetecek hakemler de belli oldu.


Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta 21. hafta maçları yarın oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, 6 müsabakanın saat 15:00'te başlamasına karar verdi. Ayrıca maçları yönetecek hakemler de kamuoyu ile paylaşıldı.


Haftanın en önemli maçında Sincan Belediyespor ile Ankara TKİspor karşı karşıya gelecek. Diğer yandan Hacılar Erciyesspor ile Talasgücü Belediyespor da, 3 puan mücadelesi verecek. Bölgesel Amatör lig 21. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler ise şu şekilde:


Hacılar Erciyesspor - Talasgücü Belediyespor: Onur Sekman


Yozgat Bozokspor - Develigücü: Ömer Tahankut


Niğde Belediyespor - Suvermez Kapadokya: Emrullah Baydar


Osmancık Belediyespor - Mucurgücü: Miraç Yıldırım


Sincan Belediyespor - Ankara TKİspor: Hakan Ergin


Eskil Belediyespor - Yozgatspor 1959: Ali Eren Aydın

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