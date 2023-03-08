Bölgesel Amatör Lig'de hakemler belli oldu

Grupta 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Grup'ta 17. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Çarşamba günü oynanacak olan karşılaşmalarda Kayseri takımlarının maçlarında görev yapacak hakemler Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlendi.

Talasgücü Belediyespor ile Ankara T.K.İ arasında oynanacak olan karşılaşmayı Ömür Bozkurt, Hacılar Erciyesspor-Mucurgücü karşılaşmasını Enes Ahi ve Niğde Belediyespor-Develigücü karşılaşmasını ise Ali Parsak yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Bölgesel Amatör Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemleri ise şu şekilde:

Niğde Belediyespor- Develigücü: Alkan Parsak

Eskil Belediyespor-Suvermez Kapadokya: Sezer Muhammed Özer

Hacılar Erciyesspor-Mucurgücü: Enes Ahi

Yahşihanspor- Osmancık Belediyespor: Ali Eren Aydın

Talasgücü Belediyespor-Ankara T.K.İ: Ömür Bozkurt

Sincan Belediyespor-Yozgat Belediyesi Bozok: Burak Baş