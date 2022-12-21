Bootcamp Erciyes başvuruları başladı

Erciyes Teknopark'ta düzenlenecek olan Bootcamp Erciyes eğitim programı için başvurular başladı.

Uygulamalı ve ücretsiz bir öğrenme maratonu olan Bootcamp Erciyes'le, Erciyes Teknopark'ta yer alan sınıflarda gerçekleşecek derslerde katılımcılar ilgi duyduğu teknolojik alanda kendini geliştirebilme imkanına sahip olacaklar. Program ile 8 farklı alanda katılımcılar eğitimler alacak ve uzmanlaşacak. Katılımcılar, Erciyes Teknopark'ta hayata geçen Bootcamp Erciyes ile hayalini kurduğu kariyer için ilk adımlarını ücretsiz olarak atarak, eğitimi başarıyla bitirip sertifika alabilecek. Programda yer alarak hayalini kurduları kariyerin ilk adımlarını ücretsiz şekilde atabilecekler.

Bootcamp Erciyes başvuru şartları ise şu şekilde; 18-35 yaş aralığında olmak, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları ve Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler, başvuru yapılan eğitim alanında temel düzey bilgi sahibi olmak. Ayrıca bilgi edinmek isteyenle http://www.bootcamperciyes.com/ linkinden de bilgilere ulaşabilecek.