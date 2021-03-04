Boşandığı eşi tarafından silahla vurulan 3 çocuk annesi kadın ağır yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kadın, 1 hafta önce boşandığı eşi tarafından silahla vuruldu. Ağır yaralanan 3 çocuk annesi kadın hastanede tedavi altına alınırken, kaçan şüpheli şahsı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kocatepe Mahallesi 3025. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, Şükrü E. (42), 1 hafta önce boşandığı öğrenilen Nuran K.'nın (40) evine geldi. Burada 3 çocuğun gözü önünde Nuran K.'yı darp eden Şükrü E., belindeki silahla ateş açtı. Vücuduna 2 mermi isabet eden Nuran K., ağır yaralandı. Olayın ardından Şükrü E. kaçarken, ihbar üzerine sevk edilen ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan Nuran K. tedavi altına alındı. Nuran K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Binanın çevresinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri de, evde inceleme yaptı. Ekipler, kaçan Şükrü E.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.