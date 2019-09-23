Bosna Hersek heyeti İl Müftülüğünü ziyaret etti

Bosna Hersek Kardeş Şehir Projesi kapsamında Kayseri'ye gelen Gorajde Müftüsü Remziya Pitiç ve beraberindeki heyet, Kayseri İl Müftülüğünü ziyaret etti.

Gorajde Müftüsü Remziya Pitiç ve beraberindeki heyet, Bosna Hersek Kardeş Şehir Projesi kapsamında 2 gün boyunca Kayseri'yi gezdi. Kayseri İl Müftülüğünü ziyaret eden Pitiç, İl Müftüsü Şahin Güven ile bir süre sohbet etti.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Kayseri İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, “Bizler Kayseri İl Müftülüğü olarak daha önce Bosna Hersek'in Gorajde kentinin kardeş şehriydik. Yıllardır gelip gitmeler devam ederken birde savaş sonrasında Kayseri İl Müftülüğünün öncülüğünde Gorajde'de bir cami inşa ettirdi. Gorajde kentinin simgesi olan bu camimizin inşaatına vesile olan Necmettin Nursaçan hocama ve o dönemde yardım yapan bütün kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu kardeşlik bağları gittikçe devam ediyor. Bizler birkaç önce Diyanet İşleri Başkanlığımızın almış odluğu bir karar gereği artık Bosna Hersek'in bütün şehirleri Kayseri İl Müftülüğünün kardeş şehri haline geldi. Bundan sonra daha yoğunluklu bir şekilde karşılıklı kültür alışverişleri, yardımlaşmalar ve birbirimize katacağımız şeylerin olduğuna inanıyoruz” dedi.

Gorajde Müftüsü Remziya Pitiç de, “Biz buraya gelirken Kayseri isminin nereden geldiğini merak ediyorduk. Buraya gelince öğrendik. Kayzer olmak kolay değil. Herkes Kayzer olamaz. Biz Kayseri'de bunu gördük. Kayseri, bunu Gorajde kentinde gösterdi. O muhteşem cami, Gorajde'yi şehir yaptı. O camiden önce Gorajde küçük bir kasabaydı, cami yapıldıktan sonra tam şehre dönüştü. Bu bütün Kayserililerin katkısıdır. Bu proje herkese bir şey gösterebilir. Birlikte olduğumuz sürece, beraber bir işe başladığımız sürece bizim manevra alanımız çok geniş oluyor” diye konuştu.

Bir dönem Bosna Hersek Eyalet Başbakanlığına kadar yükselen Emir Okovic ise, “Biz Avrupa'nın bir ülkesinden Bosna Hersek'ten geliyoruz. Normal olarak yaşamımızı sürdüreceğiz. Dinimizin kurallarına göre ve ecdadımızın bıraktığı o zengin mirasa göre yaşamlarımızı sürdürmek için çalışıyoruz. Yüzyıllardır kimin bizim düşmanımız, kimin bizim dostumuz olduğumuzu bilmek istiyoruz. Kayseri'de bulunduğumuz birkaç gün içerisinde heyetimiz bizim samimi dostumuzun kim olduğunu bir kere daha öğrenmiş oldu” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk de, “Kayseri Büyükşehir Belediyemiz Mostar ve Gorajde şehirleri ile kardeş şehirdir. Kayseri'miz, İl Müftülüğü önceliğinde daha önce oraya Kayseri Cami'sini yaptırdı. Gerçekten çok görkemli bir cami oldu. Bir şekliyle mührü oraya vurmuş olduk. Kardeşlik elini oraya uzatmış oldu. Dolayısıyla o dönemde de Büyükşehir Belediyemiz kardeş şehir olmuştu ki, buradaki heyetlerin oraya kolay gidip gelmesi, bu hizmetin kolay yapılması ve belediye katkısının da verilebilmesi anlamında kardeş şehirler önemlidir. Kanuni birçok yolu açarak bu hizmetlerin ülkeler dışına taşımasını kolaylaştıran bir yöntemdir. Dolayısıyla Gorajde ile böyle bir kardeşlik hukukumuz var” şeklinde konuştu.