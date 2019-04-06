Bowling İl Birinciliği sona erdi

Forum Kayseri Bowling Salonunda yapılan müsabakalara 8 kız 8 erkek takımdan 96 sporcu katıldı. Oldukça keyifli ve eğlenceli geçen müsabakalar sonunda Gençler kategorisinde dereceye giren sporcular 10 Haziran 2019 tarihinde Samsun'da yapılacak olan Okullar Arası Bowling Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, derece giren sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, Türkiye Şampiyonasında Kayseri'yi temsil edecek sporculara başarılar diledi.