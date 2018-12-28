Boydak'a Sarı Kırmızı teşekkür

Kayserispor'a ciddi destek veren Boydak Holding'in CEO'su Alpaslan Baki Ertekin'e Kayserispor taraftarı teşekkür etti.

Spor Toto Süper Lig'de var olma mücadelesi veren Kayserispor'a bu sezon en önemli desteği veren kuruluşlardan birisi olan Boydak Holding'in CEO'su Alpaslan Baki Ertekin'e teşekkür ziyareti gerçekleştirildi. Kayserispor'un en büyük taraftar kitlesi olan Kapalı Kale Taraftar Grubu, Boydak holding'e giderek CEO Alpaslan Baki Ertekin'e Kayserispor'a verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

Kapalı Kale Taraftar Grubu lideri Ahmet Dirgenali, "Kayseri'nin en büyük değeri olan Kayserispor'a ve taraftarlarımıza verdiğiniz destekten ötürü teşekkür ederiz. Kayseri'nin önemli kuruluşlarının takımın yanında olduğu bilmek son derece gurur verici. Desteğinizi her daim görmek isteriz" dedi.

Boydak Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin de, "Göreve geldiğim günden bu yana Kayseri'nin değerlerine sahip çıkmaya çalıştık. Bugünden sonra da bu çizgimizi sürdürmeye gayret edeceğiz. Kayseri sporuna destekte bulunacağız. Kayserispor'a da bugüne kadar hep destek olduk. Bu desteğimiz sürecek. Eğer şartlar uygun olursa Kayserispor ile sezon sonuna kadar isim hakkı konusunda sponsorluk anlaşmayı yapacağız" dedi.

Taraftarlara da bugüne kadar olduğu gibi yine desteklerini sürdürmelerini isteyen Ertekin, "Kayserispor, sizinle güzel. Takıma tam destek vermeye devam edelim" ifadesinde bulundu.