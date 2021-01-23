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Bozdağ hem öğrencileri ziyaret etti hem de karnelerini verdi

Yeşilhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, yarıyıl tatilinin başlamasıyla beraber öğrencileri evlerinde ziyaret ederek karnelerini verdi.


Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 2020-2021 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle beraber İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, Hızırilyas Ortaokulu Müdürü Hatice Yestisen ile beraber öğrencileri ziyarete çıktı. Ziyarette öğrenciler ve velileri ile sohbet eden Bozdağ, karnelerini de verdi.


Bozdağ yaptığı açıklamada, "Korona virüs kuralları çerçevesinde evlatlarımızın karne sevinçlerine ortak olmak için evlerinde ziyaret etmek istedik. İnşallah pandemi kısa surede biter ve evlatlarımıza kavuşuruz" dedi.

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