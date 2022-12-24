Bozokspor - Talasgücü maçının hakemi Evren Aydoğan

Grup'ta zirve mücadelesinin hakemi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, Bozokspor-Talasgücü maçına Evren Aydoğan'ı görevlendirdi.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta ilk yarının son haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayınlanan hakem listesine göre, haftanın en kritik maçı olan Yozgat Bozokspor - Talasgücü Belediyespor maçını Ankara bölgesi hakemlerinden Evren Aydoğan'ın yönetmesine karar verildi. Yozgat Bozokspor - Talasgücü Belediyespor maçında Evren Aydoğan'ın yardımcılıklarını Mehmet Ali Keskin ile Özgür İşbilen yapacak. Maçın 4. hakemi ise Faruk Aydın olarak belirlendi.

Bölgesel Amatör Lig 6.Grup'ta oynanacak 13.hafta maçlarını yönetecek hakemler ise şu şekilde:

Develigücü-Suvermez Kapadokya: Hasan Rıza Akol

Yahşihanspor-Hacılar Erciyesspor: Yavuz Yasul

Osmancık Belediyespor-Yozgat 1959: Göktan Demeli

Mucurgücü-Ankara TKİspor: Emir Toprak

Sincan Belediyespor-Niğde Belediyespor: Emine Öz

Eskil Belediyespor-Başkent Şafakspor: Burak Altınel

Yozgat Bozokspor-Talasgücü Belediyespor: Evren Aydoğan