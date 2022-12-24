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Bozokspor - Talasgücü maçının hakemi Evren Aydoğan

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6.

Grup'ta zirve mücadelesinin hakemi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, Bozokspor-Talasgücü maçına Evren Aydoğan'ı görevlendirdi.


Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta ilk yarının son haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayınlanan hakem listesine göre, haftanın en kritik maçı olan Yozgat Bozokspor - Talasgücü Belediyespor maçını Ankara bölgesi hakemlerinden Evren Aydoğan'ın yönetmesine karar verildi. Yozgat Bozokspor - Talasgücü Belediyespor maçında Evren Aydoğan'ın yardımcılıklarını Mehmet Ali Keskin ile Özgür İşbilen yapacak. Maçın 4. hakemi ise Faruk Aydın olarak belirlendi.


Bölgesel Amatör Lig 6.Grup'ta oynanacak 13.hafta maçlarını yönetecek hakemler ise şu şekilde:


Develigücü-Suvermez Kapadokya: Hasan Rıza Akol


Yahşihanspor-Hacılar Erciyesspor: Yavuz Yasul


Osmancık Belediyespor-Yozgat 1959: Göktan Demeli


Mucurgücü-Ankara TKİspor: Emir Toprak


Sincan Belediyespor-Niğde Belediyespor: Emine Öz


Eskil Belediyespor-Başkent Şafakspor: Burak Altınel


Yozgat Bozokspor-Talasgücü Belediyespor: Evren Aydoğan

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