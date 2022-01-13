Brooque Williams 23 sayı ile oynadı

Bellona Kayseri Basketbol'un kazandığı Galatasaray, karşılaşmasında en skorer oyuncusu 23 sayı ile Brooque Williams oldu.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol deplasmanda Galatasaray'ı 61-58 yendi. Baştan sonra büyük mücadeleye sahne olan zorlu karşılaşmada 3 sayı farkla kazanan sarı kırmızılı takımda en fazla sayı üreten 23 sayı ile Amerikalı oyuncusu Brooque Williams oldu. Takımın en skorer ismi olan Amerikalı oyuncuyu 12 sayı Egle Sventoraite takip etti.

Williams, lige oynadığı 11 maçta tam 230 sayı üretti.