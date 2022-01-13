Brooque Williams 23 sayı ile oynadı

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol deplasmanda Galatasaray'ı 61-58 yendi. Baştan sonra büyük mücadeleye sahne zorlu karşılaşmada rakibine 3 sayı farkla kazanan sarı kırmızılı takımda 23 sayı üreten Amerikalı oyuncusu Brooque Williams oldu. Takımın en skorer ismi olan Amerikalı oyuncuyu 12 sayı Egle Sventoraite takip etti. Williams, lige oynadığı 11 maçta tam 230 sayı üretti.