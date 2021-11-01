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Brooque Williams 30 sayı ile oynadı

Bellona Kayseri Basketbol’un kaybettiği Hatayspor, karşılaşmasında en skorer oyuncusu 30 sayı ile Brooque Williams oldu.

Bellona Kayseri Basketbol'un kaybettiği Hatayspor, karşılaşmasında en skorer oyuncusu 30 sayı ile Brooque Williams oldu.


Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol evinde Hatayspor'a 93-94 kaybetti. Baştan sonra büyük mücadeleye sahne zorlu karşılaşmada rakibine 1 sayı farkla kaybeden sarı kırmızılı takımda 30 sayı üreten Amerikalı oyuncusu Brooque Williams oldu. Takımın en skorer ismi olan Amerikalı oyuncuyu 24 sayı ile Destiny Slocum, 18 sayı ile Egle Sventoraite ve 10 sayı ile Sevgi Tonguç takip etti. Williams, lige oynadığı 3 maçta tam 66 sayı üreti.


ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ve Antalya 07 Basketbol maçlarında 18'er sayı atan başarılı oyuncu Hatayspor maçında ise 30 sayı attı.

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