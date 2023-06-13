Bu çalıştay özel çocuklar için

Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen çalıştaya, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, KAYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeki Tekin, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Akpınar, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, İncesu İlçe Milli Eğitim Osman Malkoçoğlu ve davetliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çalıştayın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Akpınar, emeği geçenlere teşekkür etti.

KAYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeki Tekin de, “Zor bir coğrafyanın insanlarıyız. Bu zor coğrafyada ayakta kalabilmenin yegane şartı çok çalışmaktır, çok gayret etmektir ve bilgiyi üretmektir. Var olan bilgiyi tüketmek değil, olmayan bir bilgiyi piyasaya, dünyanın kullanımına sunmak ve hazır hale getirmektir. Bu çok emek ister. Hepimizin bu noktada çok büyük gayret içerisinde olması ve güzel yarınlara doğru hep beraber ülkemizi ve insanlığı iyi yerlere taşımanın ümidindeyiz" ifadelerini kullandı.