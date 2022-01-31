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Bu da kardan itfaiyeci

Kayseri’de itfaiye erleri tarafından yapılan kardan adama itfaiyeci kıyafeti giydirilerek ’kardan itfaiyeci’ ismi verildi.

Kayseri'de itfaiye erleri tarafından yapılan kardan adama itfaiyeci kıyafeti giydirilerek 'kardan itfaiyeci' ismi verildi.


Kayseri'de etkisini gösteren kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşatsa da, eğlenceleri anlara da dönüştü. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli itfaiye erleri kardan adam yaptı. Yaptıkları kardan adama itfaiyeci kıyafeti giydirilirken, ismi ise kardan itfaiyeci oldu.

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