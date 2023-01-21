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Bu düğün diğerlerinden çok farklı

Kayseri’de düzenlenen etkinlikte, İtalya ve Fransa’dan getirilen Friesian cinsi atlara düğün yapıldı.

Kayseri'de düzenlenen etkinlikte, İtalya ve Fransa'dan getirilen Friesian cinsi atlara düğün yapıldı. Rita ve Zeus'un düğün merasimine katılanlar, keyifli anlar yaşadı.


Burak At Çiftliği tarafından düzenlenen etkinlikte, çiftliğe İtalya'dan getirilen Rita ve Hollanda Kraliyet Ailesi'ne kayıtlı Zeus isimli atlara düğün yapıldı. Özenle süslenen atlar tören alanına getirilirken, şahitliklerini de çiftlikte bulunan diğer atlar yaptı. Rita ve Zeus objektiflere poz verirken, tören boyunca katılanlar keyifli anlar yaşadı.


Etkinlik hakkında bilgiler veren Yönetici Murat Aktekin, tebessüm etmek için böyle bir organizasyon düzenlediklerini kaydederek, "Her sene olduğu gibi bu sene de farklı etkinlikler yapıyoruz. Bugün de biraz gülelim, tebessüm edelim istedik. Bu bizim yüzümüzü güldürdü, mutlu etti. Rita ve Zeus çiftliğimize dün katıldı, bugün de buna şahitlik ettiniz" şeklinde konuştu.

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