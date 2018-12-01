"Bu etkinlikler başka şehide yok"

Ş. tarafından “Spor A.Ş. Bizim Okulda” etkinliklerine bu kez ERASMUS projesi kapsamında farklı ülkelerden ilimize gelen öğretmenler ve öğrenciler de katıldı. Yapılan etkinliklere hayran kalan misafirler, bu etkinliklerin başka şehirlerde olmadığını ifade ederek Kayserililerin şanslı olduğunu dile getirdiler.

Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu'nun ERASMUS Projesi ile Kayseri'ye davet ettiği Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen eğitmen ve öğrenciler ilk gün Kadir Has Kongre merkezinde gerçekleşen "Spor A.Ş. Bizim Okulda'' projesine misafir oldu. Organizasyona katılan misafirlerle birlikte etkinlik boyunca dans ve spor aktivitesi gerçekleştirildi.

Ziyaretin ikinci gününde ise Kadir Has Stadyumu'nu gezen misafirlere öncelikle "Doğasında Hareket Var" sloganı ile gerçekleştirilen spor aktiviteleri hakkında sunumlar yapıldı. Öğretmen ve öğrencilere daha sonra ise Spor A.Ş. diyetisyeni tarafından "okul çağında beslenme" konusunda bilgiler verildi.

Kayseri ve Spor A.Ş.'nin etkinlikleri hakkında görüşlerini ifade eden öğretmen ve öğrenciler başka şehirlerde böylesi aktivitelerin olmadığını dile getirerek Kayserililerin şanslı olduğunu belirttiler.

Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş da ERASMUS projesi kapsamında şehrimize gelen eğitmen ve öğrencilere Spor A.Ş. etkinliklerine katıldıkları için teşekkür ederek gelecekte de bu tür projelere memnuniyetle ev sahipliği yapabileceklerini kaydetti.