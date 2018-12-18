Bu festival kadınları buluşturacak

Kayseri'de 20 Aralık'ta açılacak İnsta Event Alışveriş Festivali, Kayseri'deki kadınları buluşturacak.

20-21 Aralık'ta açılacak olan İnsta Event Alışveriş Festivali kapsamında, defileler, çekilişler düzenlenecek ve internet fenomenleri vatandaşlarla buluşacak.

Festivalin koordinatörü Hale Mutlu, yaptığı açıklamada, “Festivalimiz, sabah 9'dan akşam 10'a kadar 20-21 Aralık'ta olacak. Giyim, çeyiz, tekstil, takı ve mücevher gibi gruplar festivalimizde yer alacak. Bayanları ilgilendiren her şey festivalimizde açılacak stantlarda yer alacak. Festivalimize çeşitli fenomenler gelecek. İndirimler, çekilişler ve kampanyalı ürünler festivalde vatandaşlarımızı bekleyecek. Festivalin amacı, kadın girişimcilere destek vermektir. Bu festival bir sosyal sorumluluk projesidir. Birden fazla derneğimiz gelecek ve orada yardım toplayacağız. Evinde sosyal medya üzerinden halka ulaşmak isteyen bayanları desteklemek istiyoruz. Başarılı olacağımızı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.