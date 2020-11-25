Bölge Müdürü Fatih Dağlı, “Bu hafta Kayseri'de en düşük sıcaklık-6 derece olacak” dedi.

Hava sıcaklıklarının hafta sonunda mevsim değerlerinde olacağını söyleyen Dağlı, “Kayseri ilimiz gördüğümüz yüksek basınç merkezi ile soğuk havanın etkisi altında. Bugün havanın Kayseri ve çevrelerinde parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yüksek kesimlerde sisli ve puslu geçeceğini tahmin ediyoruz. Perşembe günü parçalı bulutlu ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu bir hava olacağını tahmin ediyoruz. Beklenen en düşük hava sıcaklığının -6, en yüksek hava sıcaklığının da 8 derece olmasını beliyoruz. Cuma günü yine aynı şekilde parçalı bulutlu ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli bir havanın etkisi altında olacağız. Cuma günü de en düşük hava sıcaklığı -6, en yüksek sıcaklığın 11 derece olacak. Cumartesi gününden itibaren özellikle gece ölçülen minimum sıcaklıklarımızda bir yükselişle mevsim normalleri civarına çıkmasını bekliyoruz. Cumartesi günü de beklenen en düşük sıcaklık -3, en yüksek sıcaklık 12 derece” dedi.

Hava sıcaklıklarının düşmesi ile vatandaşların oluşacak sis ihtimaline karşı dikkatli olması gerektiğini söyleyen Fatih Dağlı, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Haftanın ilk günü Pazartesi de, çok bulutlu bir hava ve beklenen en düşük sıcaklığın -2, en yüksek sıcaklığın da 11 derece olmasını bekliyoruz. Biz özellikle sabah ve gece saatlerinde sis ve puslanmaya karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyoruz”