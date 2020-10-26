Bu hafta sonbahar temizlik çalışması Anbar Mahallesi'nde

Melikgazi Belediyesi daha temiz bir çevre için ilçe genelinde her hafta rutin olarak yapacağı sonbahar temizlik çalışmasına Anbar Mahallesi'nden başladı.

Belediyenin tüm saha ekibi ile Anbar Mahallesi'nde çalışmalara başladığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Sonbahar temizliği ile inşallah ilçemizi çok daha güze hale getireceğiz. Özellikle hafriyat, çöp birikintileri temizlenecek, genel bir ilaçlama ve çevre düzenleme işi yapılacak. Yollarda yama ve yol çizgi çalışması yapıyoruz. Çimleri budayacağız, kaldırımlardaki otları temizleyeceğiz. Belediyemizin tüm çalışma ekibi alanda hummalı bir çalışmayı bugün burada başlattık. Bu çalışmamızı inşallah her hafta bir mahallemizde yaparak sonbahar sonuna kadar tamamlamayı düşünüyoruz.Gelişen ve büyüyen ilçemizde temizlik ekiplerimiz planlı bir çalışma ile günlük temizlik yapıyor. Lütfen çevremize değer verelim ve çevremizi temiz tutmaya özen gösterelim.Her pazartesi günü saha çalışması yapıyoruz. İnşallah bundan sonra sonbahar ve ilkbahara hazırlıklı olacak şekilde temizlik ve çevre çalışmaları ile ilgili mesai harcayacağız. Yapmış olduğumuz çalışmaların ilçemize hayırlı olmasını dilerim” dedi.