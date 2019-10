Bu hastalık anne olmayı engelliyor

“Düzenli yumurtlama olmamasına bağlı olarak ortaya çıkan ve genetik geçişli bir hastalık olan polikistik over sendromu (PCOS), basit bir adet düzensizliğinden şiddetli bir üreme sağlığı bozukluğuna kadar gidebiliyor” diyen Acıbadem Kayseri Hastanesi Tüp Bebek Uzmanı Dr. Suat Altmışyedioğlu, hastalıkla ilgili detaylı bilgiler verirken düzenli olarak adet görmeyen kadınların bu hastalıkla ilgili olarak farkındalık sahibi olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Bu belirtilere dikkat!

Polikistik over sendromu, adet düzensizliği, vücuttaki erkeklik hormonun artmasına bağlı olarak cildin yağlanması, saç dökülmesi, ciltte kalınlaşma ve renk değişikliği, akne oluşumunda artış, vücutta erkeksi tüylenmeler ve ileri evrede karın ve bacak bölgelerinin aşırı tüylenmesi gibi belirtiler veriyor. Bu sendroma sahip hastaların genellikle diyabet hastalığına meyilli olduğuna dikkat çeken Tüp Bebek Uzmanı Dr. Suat Altmışyedioğlu, bu hastalarda ayrıca obezite ve lipid problemlerine rastladıklarına da dikkat çekti.

Ultrason incelemesi yardımcı oluyor

Hastalık gündeme geldiğinde yapılan ultrasonografik tetkiklerde yumurtalıkların büyümüş olarak tespit edilmesi en sık görülen problem. Rahim içi hücrelerde bozulma (hiperplazi) ve rahim kanserine yakalanma riski taşıyan hastalarda aşırı kilo sorunu da varsa risk daha da yükseliyor.

En sık görülen tipi klasik polikistik over sendromu

Polikistik over sendromunun üç ayrı tipi bulunuyor. Klasik tip olarak da adlandırılan birinci tip aynı zamanda en sık görülen hastalık tipi. Her 3 hastadan 2'si birinci tip polikistik over sendromu hastası. Bu gruptaki hastalar genellikle kilolu hastalar oluyor. İkinci tipteki hastalar düzenli adet olmalarına ve kısırlık problemi yaşamamalarına karşın sivilce, tüylenme, saç dökülmesi gibi sorunlarla karşılaşıyorlar. Diyabet ve kalp hastalığı yönünden düşük riskli olan bu hastaların vücut ağırlıkları genelde normal oluyor ya da hafif artıyor. Üçüncü tipteki hastalarda ise tüylenme ve cilt problemi bulunmamakla beraber yumurtlama problemi ön plana çıkıyor ve hamile kalmakta güçlük çekiyorlar.

Aşırı tüylenmenin en önemli nedeni PCOS

Aşırı tüylenmenin en sık rastlanan nedeninin PCOS olduğuna dikkat çeken Dr. Suat Altmışyedioğlu bu hastaların yaklaşık yüzde 80'inde hirsutizm (aşırı tüylenme) görülür. İnfertilite (çocuk sahibi olamama) şikayeti ile başvuran hastaların yüzde 80 ila 90'ında PCOS bulunur. Bu hastaların normal hastalara göre daha yüksek oranda düşük yaptıkları bilinen bir durum. Hastalar kilo verdiklerinde, yaşam tarzını değiştirip stresten uzak kaldıklarında ve egzersiz yaptıklarında tekrar kendiliğinden gebe kalabiliyorlar” şeklinde konuşuyor.

Genetik geçişli ise tedavi güçleşiyor

Genetik geçişli bir hastalık olan PCOS'un tedavisi bu nedenle biraz güçleşebiliyor. Cerrahi tedavi genellikle uzun süre gebe kalamayan hastalara uygulanıyor. Tüylenmeye bağlı şikayetlerde, adet düzensizliğinde ve yumurtlama güçlüğünden kaynaklanan infertilite şikayetlerinde tıbbi tedavinin iyi cevaplar verdiğini belirten Dr. Suat Altmışyedioğlu, “Kilo verilmesi tedavinin birinci basamağını oluşturuyor çünkü kilo kaybı yumurtlamayı ve adet sorunlarını düzeltiyor. Tüylenme şikayetleri için de doğum kontrol ilaçları, anti androjen ilaçlar ve lazer tedavilerinden iyi cevaplar alınıyor” şeklinde konuşuyor. PCOS tanısının tüp bebek hastaları için de çok kritik olduğunu söyleyen Dr. Altmışyedioğlu, bu hastaların PCOS tedavilerine farklı yanıt gösterdiklerine dikkat çekiyor.