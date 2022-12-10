Bu inşaatı görenler şaşırıyor

Kayseri'de, Kocasinan Belediyesi yaptırdığı kütüphane ve kafenin bulunduğu alandaki ağaçları kesmedi. Ağaçları da projenin içerisine alan belediyenin yaptırdığı inşaatın içerisinde ağaçları, çatısında da ise dalları görev vatandaşlar şaşırıyor.

Kocasinan Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan ve eskiden zabıta karakolu olarak kullanılan mekanı yıkarak yerine kütüphane ve kafe yapmaya karar verdi. Parkın içerisinde yapılan projenin yerinde bulunan 5 ağacı kesmek istemeyen belediye, ağaçları da projeye dahil etti. Yapımı devam eden inşaatın içerisindeki ağaç gövdelerini, çatısındaki ağaçları görenlerde şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

"Yeşili koruyoruz"

Proje hakkında İhlas Haber Ajansı'na bilgiler veren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Burası daha önceden bizim zabıta birimimiz kullanmış olduğu bir mekandı. Artık burası gençlerimize hizmet verecek Sinan Kütüphanesi olacak. Kütüphane içerisinde gençlerin okuyacakları, ders çalışacakları, yanı başında da kafesinde sohbet edecekleri bir mekan olacak. Gençlere, çocuklara, herkese hizmet verecek olan özelinde bir kütüphane ama çok fonksiyonlu bir mekan olarak çalışmaya başlayacak. Buranın hemen yanı başı park olunca, daha öncesinde kullandığımız mekanın bahçesinde de kalan ağaçlarımız vardı. Ağaçlarımıza dokunmadan, mimari projemizin içerisinde onları koruyarak, mekanın içerisinde de ağaçları olan yeni bir mekan yapıyoruz. İçerdeki ağaçların görüntüsü çatıdan çıkıyor. İçeri girdiğimiz zamanda yanı başımızda olduğu gibi ağaçların gövdesi kalmış vaziyette. Hem dekoratif olarak bir güzellik hem de yeşili koruduğumuz, yeşille bütünleşmiş bir proje” ifadelerini kullandı.

Belediye olarak ilçeyi yeşillendirme çalışmalarına önem verdiklerini kaydeden Çolakbayrakdar, “Bizim birçok alanda iddialı çalışmalarımız var ama yeşillendirme çalışmalarında özellikle park, bahçe ve parkların içerisindeki yeşillikle birlikte şehrin içerisinde küçük küçük ormancıklar yapıyoruz. Yoğun bir şekilde ağaçların olduğu, şehre nefes aldıracak ve şehirde vatandaşların gittiği zaman gölgesinde oturabilecekleri mekanlar yapıyoruz. Bunlar bizim önceliklerimiz. Göreve geldiğimizden bugüne ağaç ve yeşil alan varlığımızı mevcudunun bir misli daha artıracak şekilde yoğun çalıştığımız işlerden bir tanesi. Şuanda da artık sonbahardayız. Ağaçlandırma çalışmalarımız devam ediyor ama özellikle bahar ayı içerisinde şimdiden başlamış olduğumuz ağaçlandırma çalışmalarımız için fidanlarımızı hazırladık. Şuanda fidanlıklarımızda fidanlarımızı hazırlıyoruz ve baharla birlikte onlarda toprakla buluşacaklar” şeklinde konuştu.