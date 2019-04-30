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Bu kez rakip oldular

Spor Toto Süper Ligin 30.

haftasında Kayseri'de oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor ile Aytemiz Alanyaspor maçında genç Emre Demir ile Ceyhun Gülselam bu kez rakip oldular.


2012-2013 sezonunda İstikbal Mobilya Kayserispor forması giyen Ceyhun Gülselam, Sarı-Kırmızılı formayı giydiği dönemde genç Emre Demir seremonide önünde yer almıştı.


2018-2019 sezonunda A takıma kadar yükselen ve geleceğin yıldızı olarak gösterilen 2004 doğumlu Emre Demir, bir dönem Kayserispor forması giyen şimdi ise Aytemiz Alanyaspor forması giyen Ceyhun Gülselam ile bir birlerine rakip oldular. Maç öncesi saha içinde genç oyuncu Emre Demir, Ceyhun Gülselam'ın yanına giderek, 2012-2013 sezonunda çekilmiş olan fotoğrafı gösterdi. Ceyhun Gülselam saha içinde genç futbolcu ile sohbet ederek bu kez seremonide değil, yan yana fotoğraf çekinerek bu anı ölümsüzleştirdiler.

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