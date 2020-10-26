Bu kitap dünyada bir ilk

Kayserili spor adamları Mehmet mustafa Erdoğan ile Niyazi Metin, görme engelliler futbolu alanında Dünya üzerinde yazılmış ilk kapsamlı eser olan 'Görme Engelliler B1 Futbolunda Temel Beceriler ve Teknik-Taktik' kitabının yazımını bitirerek basımını yaptırdı. Kitabın tasarımını ise futbolda öğrencileri olan İsmail Erdi Halis gerçekleştirdi.

Görme Engelliler Türk Milli Takımı Antrenörü Niyazi Metin ile Kayseri Görme Engelliler Futbol Takımı Antrenörü Mehmet Mustafa Erdoğan, dünyada bir ilke imza attı. Görme engelliler futbolu alanında dünya üzerinde yazılmış ilk kapsamlı kitap olan ‘Görme Engelliler B1 Futbolunda Temel Beceriler ve Teknik-Taktik' isimli kitabı yazan iki başarılı antrenör böylece tüm dünyada bu alanda çalışan antrenörlere bir kaynak kitap hediye etmiş oldu.

Kayseri Görme Engelliler Futbol Takımı Antrenörü Mehmet Mustafa Erdoğan, “Bu kitap görme engelliler futbolu alanında Dünya üzerinde yazılmış ilk kapsamlı eser. Bir anlamda konunun anayasası. Kısa süre içinde kitabımız İngilizceye çevrilerek UEFA, FIFA ve Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu'na gönderilecek. Bu kitabın amacı, B1 futbolunun tanınırlığını arttırmak, antrenör eğitimlerinde kullanılacak ilk kaynağı ortaya çıkartmak. Kitabımızın bir diğer özelliği tüm tasarımını kendi öğrencimiz olan İsmail Erdi Halis'in gerçekleştirmiş olması. Kitabımızın ilk baskısını Görme Engelliler Federasyon Başkanı Hasan Sayyıdan ve TFF yöneticisi Öner Gürsoy'a takdim ettik. Çok başarılı buldular. Umarım iyi bir kaynak olarak antrenörlerimizin bir anlamda başucu kitabı olacak” dedi.