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Bu okul mesleki yarışmalara damga vurdu

Kayseri’nin Talas İlçesinde bulunan Ömer-Serpil Özberber Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen mesleki yarışmalarda, 3 kategoride dereceye girdi.

Kayseri'nin Talas İlçesinde bulunan Ömer-Serpil Özberber Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen mesleki yarışmalarda, 3 kategoride dereceye girdi.


Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen mesleki yarışmalara, bu sene Ömer-Serpil Özberber Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri damga vurdu. Ömer-Serpil Özberber Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden İbrahim Selim Öztürk Genç Sesler Musiki Yarışmasında 1'inci, Ömer Yöndemli, Genç Seda Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma Yarışmasında 1'inci, Ahmet Baha Doğan ise Genç Hatip Hutbe Okuma Yarışmasında 3'üncü oldu.


Okul Müdürü Celil Okur, yaptığı açıklamada, “Okulumuz 2016 yılında Ömer-Serpil Özberber hayırsever adına yapılmıştır ve 23 dersliğimiz bulunmaktadır. Şuan 15 imam hatip lisesi, 7 tane de imam hatip ortaokulu olmak üzere 22 şube olarak çocuklarımıza ve vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzün her yıl ülke genelinde düzenlediği mesleki yarışmalar var. Bu yıl ki il genelindeki yarışmalara da okulumuz değişik kategorilerde yarışmalara katıldı. Öğrencilerimiz bu yarışmalarda önemli başarılar elde etmiştir. Öğrencilerimizi tebrik ediyorum, öğrencilerimizi müsabakalara hazırlayan öğretmenlerimizi de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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