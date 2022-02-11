İhlas Haber Ajansı

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Bu pazar antikacılar buluşuyor

Hayata geçirildiği 2019 yılından bu yana vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Antika Pazarı soğuk havaya rağmen devam ediyor.



Her ayın 2. pazarı kurulması geleneksel hale gelen organizasyon, 13 Şubat Pazar günü yine antika satıcılarıyla tarihi eşya meraklılarının buluşmasına sahne olacak. “Harman Meydanında Tarihe Yolculuk” sloganıyla başlatılan organizasyonda ayrıca saat 15.00'te mezat düzenlenecek.


Harman Mahalle Meydanında kurulan pazarda tarihi ev eşyalarından radyo, gramofon ve plaklardan antika para ve pullara, aksesuarlardan teşbih, halı ve kilimlere kadar birçok değerli ürün antika meraklılarının beğenisine sunulacak.

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