Dr. Mustafa Demirel, Kayseri'deki virüs yükünün bu hızla gidecek olduğunda ne şehir hastanesinin ne üniversite hastanesinin ne de özel sektörün hasta yüküne cevap verme durumunda olmadığını söyledi.

Kayseri'deki hasta sayısının her geçen gün arttığını, İl Pandemi Kurulu'nun ciddi manada çözüm bulması gerektiğini aktaran Demirel; "Pandemi ne yazık ki şehrimizde İstanbul'un 2 ay önce yaşadığı anormal hasta sayısına ulaşmış durumda. Her geçen gün artarak gitmekte. Bunun önlenmesi için bazı tedbirlerin alınması artık kaçınılmaz hale gelmiştir. Çünkü artık Covid pozitifliği Erciyes Üniversitesi'nde 70'e yakın, Devlet Hastanesi'nde bir o kadar, özel sektörde enfeksiyonu olmayan hekimlerin, hemşirelerin, hasta kabul çalışanlarının olduğu bir durumla karşı karşıyayız. Artık sağlık sistemi de sinyal vermeye başlamış durumda. Eğer bu şekilde devam edecek olursa vatandaşımıza hizmet verilemeyecek pozisyona gelinecektir. Bu açıdan eğer salgın durumu, virüs yoğunluğu İstanbul'da olsa kesinlikle sokağa çıkma yasağı uygulanabilirdi. Sokağa çıkma yasağı dışında mutlaka alınması gereken tedbirler var. Ekonomi olmazsa olmazlardan ama insan sağlığı her şeyin başında geliyor. Birincisi kafelerin belirli süre ile kapatılmasının uygun olacağını düşünüyorum. İkincisi hafta sonları virüs yükünün azaldığı döneme kadar mutlaka sokağa çıkma yasağının olması gerekmekte. Üçüncüsü düğün ve toplu yemeklerin kesinlikle durdurulması gerekiyor. Tatillerin mutlaka iptal edilip daha sonraki sürece bırakılmasında fayda var diye düşünüyorum. Eğer bu virüs yükü bu hızla gidecek olursa Kayseri'de ne şehir hastanesi ne üniversite hastanesi ne özel sektör bu hasta yüküne cevap verme durumunda değildir. İl Pandemi Kurulu'nun ciddi manada çözüm bulmaları gerektiğini düşünüyorum" dedi.