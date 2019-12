"Bu ?lkede Bedirhan'lar bitmez"

31 Temmuz 2018'de PKK'l? ter?ristler taraf?ndan d?zenlenen sald?r?da e?i Nurcan Karakaya ve 10 ayl?k bebe?i Bedirhan Mustafa'y? kaybeden Astsubay ?avu? Serkan Karakaya, yeni do?an o?luna 'Bedirhan' ismini verdi.

Hakkari Y?ksekova'da 31 Temmuz 2018'de, otomobille e?i astsubay ?avu? Serkan Karakaya'y? birli?inde ziyaret eden Nurcan Karakaya ile 10 ayl?k bebe?i Bedirhan Mustafa Karakaya, d?n?? yolunda PKK'l? ter?ristlerin yola tuzaklad??? patlay?c?n?n infilak etmesi sonucu ?ehit oldu. Olaydan bir s?re sonra hayat?n? Ay?enur ile birle?tiren Serkan Karakaya, d?n yeniden baba olman?n heyecan?n? ya?ad?. ?kiz ?ocuk babas? olmay? beklerken, ?ocuklar?n?n birini anne karn?nda kaybeden Karakaya, ?HA'ya yapt??? a??klamada, "Rabbim, benden e?imi ve ilk g?z a?r?m yavrum Bedirhan Mustafam'? ald???nda yanm??t?m, y?k?lm??t?m, bitmi?tim. Rabbim sonra Ay?enur'u kar??ma ??kard?. Hamt olsun. Evlendik, mutluyuz. Sonra ?ocu?umuzun olaca?? mutlu haberi ald?k, doktora gittik. Doktor ?ocu?un ikiz oldu?unu s?yledi. O an doktorun odas?nda mutluluk, h?z?n, huzur ve sevin?le kar???k bir duyguya b?r?nerek h??k?ra h??k?ra a?lad?m. Doktor ?a??rd?; '?ocu?unun olmas?n? istemiyor musun, hemde ikiz' dedi. Bende 'Hay?r hocam ondan de?il insan ?ocu?u olsun istemez mi?' dedim ve ba??m?zdan ge?en elim olay? anlatt?m. ?lerleyen s?rede ?ocu?umuzun birisi anne karn?nda ?ld?, birisi kald?. Cinsiyetinin erkek olaca??n? ??rendik. Ben 'Erkek olursa ?ocu?umun, ilk g?z a?r?m?n ad?n? ya?ataca??ma s?z vermi?tim ama e?ime daha bu konuyu s?ylememi?tim. Ay?enur geldi ve bana '?ocu?umuzun ad?n? buldum s?yleyeyim mi' dedi. Bende 'S?yle bakal?m' dedim. E?im bana '?ocu?umuzun ad?n? sende istersen Bedirhan koyal?m' dedi. Bende 'Zaten ben bu ismi d???n?yordum, sende bana destek oldun ?ocu?umuzun ad? in?allah sa?l?kl? bir ?ekilde d?nyaya gelirse Bedirhan olacak' dedim. Her ?eyini Bedirhan ismine g?re haz?rlad?k. D?n ak?am da do?uma girdi ve sabah saat 5 gibi Bedirhan'?m?z? kuca??m?za ald?k. Yine bende sevin?,huzur, h?z?n hepsi bir arada. Rabbim kimseyi evlad?yla s?namas?n. Bedirhan Mustafam'?n yeri annesi ile bende ?ok ayr?. Ben onlar? son nefesime kadar unutmayaca??m. Ate?imiz hala ilk g?n ki gibi i?imizde yan?yor. Bu ?lkede Bedirhan'lar bitmez. Rabbim'e hamt olsun ki, bir Bedirhan da tekrar bana nasip etti. ?n?allah baht? a??k olur" ifadelerini kulland?.