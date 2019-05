Bu yıl da Ramazan'ın tadı Forum Kayseri'de çıkacak

Yıl boyu kaliteli ve keyifli etkinlikler düzenleyen Forum Kayseri, Ramazan'a özel zengin programıyla yine dikkat çekiyor. Özel konuklarla keyifli sohbetler, ikramlar ve dinletilerle dolu programına hafta sonları gerçekleştirilecek çocuk atölyelerini de ekleyen Forum Kayseri, her yaştan ziyaretçisine keyifli bir Ramazan sunuyor.

Ziyaretçilerine sunduğu benzersiz alışveriş deneyimini pek çok etkinlik ve organizasyonla süsleyen Forum Kayseri, bu yıl da ailece Ramazan keyfi yaşamak isteyenlerin uğrak noktası olacak. Ramazan ayı boyunca hafta içi her gün fasıl dinletisinin yanı sıra Ramazan'a özel ikramlar da Forum Kayseri ziyaretçilerini bekliyor. Her Cuma gerçekleştirilecek Karagöz gölge oyunu, Aşuk ile Maşuk ve Kavuklu - Pişekar Ortaoyunu gösterileri ve her hafta sonu çocukları bekleyen çocuk kulübü etkinlikleriyle, büyük küçük herkes Forum Kayseri'de kendine özel bir Ramazan eğlencesi bulacak. Ünlü yazar Kahraman Tazeoğlu, 11 Mayıs 2019 Cumartesi günü saat 16.00'da Forum Kayseri'de gerçekleştirilecek şiir dinletisi ve imza gününde hayranlarıyla buluşacak. 1 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 16.00'da ise Hakan Mengüç ney dinletisi ve sohbet etkinliği için Forum Kayseri'de olacak.

Ailece keyifli ve eğlenceli bir Ramazan programının parçası olmak isteyen herkes, Forum Kayseri'ye davetli!