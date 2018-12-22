Bu yöntem ile ameliyata gerek kalmıyor

Kayseri Şehir Hastanesi'nde uygulanan periferik arterlerde anevriz tedavisi ile açık ameliyata gerek kalmadan hastalar şifaya ulaşıyor.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde uygulanan periferik arterlerde anevriz tedavisi, hastaların iyileşmesinde etki gösteriyor. Karın ağrısı nedeniyle Kayseri Şehir Hastanesine başvuran hasta, yapılan tetkikler sonrası splenik arterinde halk arasında baloncuk olarak bilinen anevrizmatik genişleme olduğu saptandı. İleri tetkik ve tedavi için girişimsel radyoloji ünitesine yönlendirilen hastaya, periferik arterlerde anevriz tedavisi uygulandı.

Kayseri Şehir Hastanesi Girişimsel Radyoloji Uzmanı Doktor Mustafa Özdemir'in yaptığı tedavide, hastanın kasığından girilerek genişlemiş damar bölgesi içine ulaşıldı ve anevrizma kapatıldıç 1.5 saat süren işlem sonrasında hasta, 1 gün gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildi ve normal hayatına döndü.

Yapılan açıklamada, bu hastanın açık ameliyat ile tedavi olması durumunda ameliyat süresi ve sonrası hastanede yatış süresi daha uzun olacağı ve normal hayatına dönme süresinin 15-25 gün sürebileceği bildirildi.