Bu yöntemle ağrılardan ilaçsız kurtulmak mümkün

Dr. Nergiz Hüseyinoğlu, ‘nöral terapi' yöntemiyle, sürekli ilaç kullanımına gerek kalmadan ağrılardan kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.

Acıbadem Kayseri Hastanesi Dr. Nergiz Hüseyinoğlu, Avrupa'dan sonra Türkiye'de son birkaç yıldır uygulanan ‘nöral terapi' yöntemiyle, kişiye göre değişmekle birlikte en fazla 10 seansta, sürekli ilaç kullanmaya gerek kalmadan ağrı şikayetinden kurtulmanın mümkün olduğunu ifade etti.

Sonuçları olumlu

Doç. Dr. Hüseyinoğlu, 1925-40'lı yıllar arasında Alman doktor Huneke kardeşler tarafından denemelerine başlanmış ve olumlu sonuçlar elde edilmiş olan ‘nöral terapi' yöntemini; lokal anestezi için kullanılan ilaçların serum fizyolojik ile birleştirilerek vücudun belli bölgelerine enjekte edilmesiyle uygulanan bir tedavi şeklinde tanımladı. Hüseyinoğlu, tedavinin uygulandığı hastalıkları şu şekilde sıraladı: Migren, gerilim bağ ağrısı, trigeminal nevralji, küme baş ağrıları gibi baş ağrılarında; boyun, bel ve sırt ağrılarında; fıtıkla ilgili ağrılarda; fibromiyaljide; kulak çınlaması; bazı psikolojik rahatsızlıklar ve bunlarla seyreden anksiyete, depresyonlar; sinir sıkışmaları; zona sonrası oluşan ağrılar.

Enjeksiyonlar çok fazla ağrı yapmıyor

Hüseyinoğlu, kas hastalıklarında, onkolojik hastalıklarda, SEPSİS ve akut enfeksiyonlarda kullanılamayacak olan nöral terapinin uygulanmasına dair şu bilgileri verdi:

“İşlem seanslar halinde en az 3 gün aralıklarla yapılıyor. Bu seanslar klinik cevaba göre 5, 7, 10 seans devam edebilir.”

Hüseyinoğlu, deri içerisine yapılan enjeksiyonların hastada aşırı derecede hissedilen bir ağrıya neden olmadığını da sözlerine ekledi.