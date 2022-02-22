Buğdaylıspor'dan Kayserigücü'ne tepki

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesi ile Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan tütün ve sigara kaçakçılığı ile mücadele çalışmalarda Melikgazi ilçesinde 6 ikamette yapılan aramalar sonucunda 150 kilogram kıyılmış tütün, 33 bin 400 adet kaçak tütün dolu makaron ve bin 800 adet bandrol bulundu.

Bulunan malzemelere el konulurken, ikametlerde bulunan 4 şahıs da gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.