İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büğüleyen Pınarları onlara kaldı

Kayseri’nin Develi ilçesinde Büğüleyen Mesire Alanında bulunan pınarlar, korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşlar gitmeyince sessizliğe büründü.

Kayseri'nin Develi ilçesinde Büğüleyen Mesire Alanında bulunan pınarlar, korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşlar gitmeyince sessizliğe büründü. Pınarların keyfini ise ördekler, kazalar ve su kaplumbağaları çıkarıyor.


Erciyes Dağı'nın batısında yer alan ve dağların zirvesindeki karların erimesinden beslenen Büğüleyen pınarları, havaların ısınmasıyla beraber eşsiz güzelliği büründü. Normal zamanda yerli ve yabancı birçok turisti ağırlayan Büğüleyen Mesire alanı, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların evde kalmasıyla beraber sessizliğe büründü.


Vatandaşların gelmemesiyle birlikte ördekler, kazlar ve su kaplumbağaları pınarların tadını çıkarıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.