Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, “Kazanmamız gereken bir maçtı. Çokta yaklaştık ama olmadı. İyi bir mücadele ettik. Belki sezonun başından beri bir deplasmanda bu kadar iyi bir oyun ve bu kadar iyi bir mücadele vardı. Her zaman oyunculara da söylüyorum. Birebir savunmayı iyi yapmazsanız rakip affetmiyor. Yine böyle oldu. Berabere devam ederken demoralize olmadık. Yine pozisyon bulduk. Maalesef çizgiden çıkarılan bir top vardı. Bazen futbolda top sizden yana olmuyor. Oyundan ve mücadeleden memnunum. Yola devam ediyoruz. Ligin boyu kısaldı ama her maçı almak için gayret göstereceğiz” ifadelerini kullandı.