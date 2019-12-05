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Bülent Uygun: "Kazandığımız için mutluyum”

Ziraat Türkiye Kupası 5.

Tur ilk maçında sahasında Manisa FK takımını 3-2 yenen İstikbal Mobilya Kayserispor'da Teknik Direktör Bülent Uygun, maç sonrasında “Kazandığımız için mutluyum” dedi.


İstikbal Mobilya Kayserispor teknik direktörü Bülent Uygun “Manisa ekibini burada ağırlamaktan mutluluk duyduk. Dar kadro ile ligde mücadele ettiğimiz için bugünkü maçta gençler ağırlıklı bir kadro sahaya sürdük. Yediğimiz 2 gole rağmen kazandığımız için, gençleri kazanmak adına verilen mücadeleden ötürü mutluyum. Kupa turnuvasında da sonuna kadar gitmek isterim ama elimizdeki dar kadrodan ötürü kupayı ilerleyen turlara kadar götürme şansımızı pek görmüyorum. Bizim için üzüntü olan Nurettin'in sakatlanması” dedi.

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